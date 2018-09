VBHC zit om 'gewoon Nederlands' verlegen

Value based healthcare (VBHC) leunt te veel management speak. Daarmee dreigt de theorie het overschaduwd te worden door het dominante ‘management-paradigma’, terwijl het in de kern van de zaak zou moeten draaien om waarde voor patiënten en professionals.

Dat betoogt bestuursvoorzitter Wim van Harten van Rijnstate in een blog op Qruxx.nl. In zijn bijdragen zet Van Harten een aantal voors en tegens op een rijtje. Op zichzelf is VBHC wat Van Harten betreft “gebaseerd op mooie en logische principes waarbij het accent gelegd wordt op de toegevoegde waarde en het resultaat van de inzet van zorgaanbieders in plaats van de tot nu gebruikelijke inspanningsverplichting”.

Maar Van Harten merkt ook op dat deze “plausibele en legitieme principes van waardetoevoeging en patiëntgerichtheid” in de praktijk niet verder komen dan onbewezen “beloftes van kostenbesparingen”. “Value- beperkt zich tot nu toe vooral tot, bureaucratisch geladen, outcome based healthcare”, aldus van Harten.

Waarschuwing

Dit wordt ook manifest in de VBHC-terminologie, met veel voorkomen begrippen als Patient Reported Outcome Measures (PROMs), Patient Reported Experience Measures (PREMs), Integrated Practice Unit (IPU), en full cycle of care. Met filosoof en denker des vaderlands René ten Bos maakt Van Harten zich zorgen over het dominante ‘management-paradigma’ dat uit deze terminologie spreekt. Daarom geeft Van harten zijn blog een disclaimer mee: “Een waarschuwing vooraf: deze tekst bevat veel management speak […] want in gewoon Nederlands is een VBHC-blog niet te schrijven.”