Prinses Máxima Centrum groeit uit zijn jasje

Het nieuwe gebouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is net vier maanden open en gaat al uitbreiden. Het onderzoeksgebouw groeit namelijk uit zijn jasje door een forse groei van het aantal onderzoekers.

Op dit moment zijn er 23 onderzoeksgroepen en ongeveer 200 fte aan onderzoekers actief in het Prinses Máxima Centrum, verdeeld over twee verdiepingen. Aan het eind van het jaar heeft het centrum 27 onderzoeksgroepen met ongeveer 250 fte werken op de researchafdeling. Om het hele spectrum van kinderoncologisch onderzoek optimaal te kunnen dekken verwacht de organisatie op termijn ongeveer 40 onderzoeksgroepen met 400 fte nodig te hebben.

Het Prinses Máxima Centrum heeft groei van het aantal onderzoekers weliswaar ingecalculeerd, maar het gaat sneller dan voorzien. Bij de oplevering van het gebouw is rekening gehouden met de mogelijkheid tot uitbreiding; een extra verdieping van het onderzoeksgebouw is casco opgeleverd. Het was de bedoeling de verdieping na 2020 in gebruik te nemen, maar het Prinses Máxima haalt de datum naar voren. Ook gaat het kinderoncologisch centrum een collegezaal bouwen voor nationale en internationale bijeenkomsten en congressen.

Uitbreiding

Het centrum verwacht met deze uitbreiding ongeveer 150 tot 200 extra werkplekken voor het onderzoek te realiseren. Met de extra verdieping heeft het Prinses Máxima op termijn plaats voor ruim 400 onderzoekers verdeeld over drie verdiepingen in het researchgebouw. Het streven is om de verdieping medio 2019 in gebruik te nemen.

De uitbreiding is financieel mogelijk gemaakt door KiKa, subsidie van VWS en projectfinanciering. Voor de collegezaal heeft het Prinses Máxima er geld geworven bij diverse donoren.