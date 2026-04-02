Dunavast start bouw verslavingskliniek Nijmegen

Vastgoedontwikkelaar Dunavast is woensdag gestart met de bouw van een verslavingskliniek voor IrisZorg in Nijmegen. Het nieuwe zorgcomplex vervangt de huidige, verouderde IrisZorg-locaties in Zevenaar en Wolfheze en brengt deze functies samen op één locatie.

Het gebouw komt aan de Panovenlaan 3 in de stad en wordt volledig uitgevoerd in houtskeletbouw. In de locatie kunnen straks 52 cliënten worden behandeld.

De oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. IrisZorg verwacht het tweede kwartaal van het volgende jaar de eerste cliënten te kunnen verwelkomen op deze nieuwe locatie.

Kortdurende behandelingen

IrisZorg richt zich hier op kortdurende, intensieve behandelingen van minimaal twee weken tot maximaal drie maanden, waarna cliënten hun hersteltraject zoveel mogelijk voortzetten in hun eigen leefomgeving.

De houten constructie past bij circulair bouwen en zou ook zorgen voor een warmere, natuurlijke uitstraling die naar verluidt positief zou bijdragen aan het welzijn van gebruikers.

Na oplevering wordt het zorgcomplex toegevoegd aan de beleggingsportefeuille van Dunavast.