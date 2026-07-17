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Thema: Vastgoed
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Investeringen in zorgvastgoed dalen flink door tekort aan nieuwbouwprojecten

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De groei van de markt voor zorgvastgoed stagneert door een aanzienlijk tekort aan nieuwbouwprojecten. In de eerste helft van 2026 daalde het totale transactievolume met 23 procent naar 347 miljoen euro, in vergelijking met een jaar eerder. Bestaande bouw domineerde hierdoor voor het eerst in jaren de markt, zo blijkt uit een recente analyse van Capital Value.

Aan de investeringsbereidheid ligt deze daling echter niet. Er is ruim voldoende kapitaal beschikbaar op de markt vanuit onder meer institutionele beleggers. De belemmering bevindt zich voornamelijk aan de aanbodzijde: het is structureel lastig om geschikte ontwikkellocaties te vinden, mede door de hevige concurrentie met de reguliere woningbouw. Hierdoor konden in het afgelopen halfjaar slechts 350 nieuwe woningen binnen het zorgsegment in de beleggingsmarkt worden gerealiseerd

Alle seinen op groen

Op de markt is tegelijkertijd een opvallende verschuiving gaande. Zorginstellingen hebben de rol van institutionele beleggers overgenomen als grootste kopersgroep. Zij waren in deze periode verantwoordelijk voor een kwart van alle transacties. Het leeuwendeel van het kapitaal (46 procent) vloeide naar extramuraal zorgvastgoed. Dit weerspiegelt de aanhoudende maatschappelijke trend dat senioren steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Om aan de oplopende toekomstige vraag te kunnen voldoen, is gerichte actie noodzakelijk. “Alle seinen staan op groen, maar zonder plannen die specifiek op senioren gericht zijn blijven zij de dupe van de crisis op de woningmarkt”, waarschuwt Dirk Adriaanse, Director Transactions bij Capital Value. Hij stelt dat overheden en marktpartijen gezamenlijk snel meer concrete afspraken moeten maken om de beschikbaarheid van nieuwbouwlocaties te vergroten.

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