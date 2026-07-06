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Kabinet trekt extra geld uit voor geclusterde ouderenwoningen

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De bouw van huizen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben, loopt achter. Daarom legt het kabinet 420 miljoen extra klaar om tot 2030 meer geclusterde en zorggeschikte woningen te bouwen. Dat maken ministers Elanor Boekholt (Wonen, D66) en Mirjam Sterk (Ouderenzorg, CDA) bekend.

Geclusterde woningen worden gezien als een soort moderne verzorgingshuizen. Mensen hebben hun eigen appartement, maar met een gemeenschappelijke ruimte. Dit jaar was er al 120 miljoen beschikbaar voor zulke woonvormen, de komende jaren komt er dus nog meer bij. Dit is vooral nodig om de plannen ook betaalbaar te houden.

Onrendabel

Net als bij de bouw van gewone huizen is het voor projectontwikkelaars minder aantrekkelijk om betaalbare seniorenwoningen te bouwen. Ze verdienen minder aan huizen die later goedkoper verhuurd worden. Het kabinet heeft financiële regelingen om deze ‘onrendabele top’ te financieren.

Het kabinet wil graag dat er 170.000 huizen zonder verdiepingen of drempels gebouwd worden de komende jaren. Daarvoor liggen voldoende plannen klaar. Sinds 2022 zijn er jaarlijks zo’n 20.000 van deze zogenoemde ‘nultredenwoningen’ opgeleverd. Dat aantal gaat dus gehaald worden, verwacht Boekholt. (ANP)

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