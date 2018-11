Gabrielle Verbeek verlaat raad van toezicht Arduin

Gabrielle Verbeek stopt als lid van de daad van toezicht van Stichting Arduin. De functie is niet langer verenigbaar met een andere functie die zij bekleedt, zo laat Arduin weten.

Het per 1 januari 2019 benoemde lid Hans Broertjes neemt per direct de werkzaamheden van Verbeek bij Arduin over. Broertjes was tot 1 novembe ad interim voorzitter van de raad van bestuur van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.

Arduin heeft dit najaar zowel in de raad van bestuur als in de raad van toezicht wijzigingen aangebracht. Bestuurder Peter van Wijk staakte in oktober zijn werkzaamheden voor Arduin. Van Wijk en Arduin hebben "in goed overleg besloten" dat hij voor de resterende termijn tot 31 december 2018 vrijgesteld wordt van werkzaamheden.

Behalve Broertjes heeft Arduin in oktober ook Marco van Dijke benoemd tot lid van de raad van toezicht.