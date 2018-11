Suzanne Booij benoemd tot nieuwe voorzitter LAD

Suzanne Booij gaat vanaf 1 januari de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) voorzitter. De ledenraad heeft op 22 november ingestemd met de benoeming van Booij. Zij volgt hiermee Christiaan Keijzer op, die het na vier jaar tijd vindt voor een nieuw gezicht.

Suzanne Booij (1980) is neuroloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen, met als aandachtsgebied epilepsie en slaap. Daarnaast is zij binnen het CWZ ook bestuurslid en secretaris van de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD). In die hoedanigheid behartigt ze de belangen van medisch specialisten in dienstverband in haar ziekenhuis.

Tussen 2010 en 2013 is Booij bestuurslid en later voorzitter geweest van de LVAG. Ze stond aan het roer van de samenvoeging van de LVAG en De Jonge Orde tot De Jonge Specialist. De LAD is geen onbekende voor haar: tussen 2010 en 2013 zat ze in het (toen nog bestaande) centraal bestuur van de LAD; sinds 2015 maakt ze deel uit van de LAD-ledenraad.