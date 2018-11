PGZ neemt failliet Heuvelland over

De failliete zorginstelling Heuvelland Zorggroep wordt per 1 december overgenomen door Zorgverlening PGZ uit Nederweert. Zo wordt de zorg aan cliënten met autisme of aan autisme gerelateerde problemen gecontinueerd.

Dat meldt de gemeente Maastricht op haar website. PGZ neemt een groot deel van het huidige zorgpersoneel over om de ondersteuning aan cliënten op een verantwoorde en voor de cliënt vertrouwde manier voort te zetten.

Zorgindicaties

De Heuvelland Zorggroep werd op 16 oktober failliet verklaard. De Heuvelland Zorggroep (HZG) in Wittem had zelf het faillissement aangevraagd. Het beschikte niet over het geld om een terugvordering van ongeveer zeven ton terug te betalen. Die volgde na jarenlang verkeerd invullen van declaraties. Maastricht gaat er van uit dat HZG niet te kwader trouw is geweest met zijn declaraties. Daarna werd de curator verantwoordelijk voor de zorgcontinuïteit en afhandeling van het faillissement. Die sprak samen met de gemeente Maastricht, die als centrumgemeente in het kader van Beschermd Wonen verantwoordelijk is voor de zorgindicaties van de cliënten, met overnamekandidaten. Uiteindelijk bleek PGZ de meest geschikte partij.

Beschermd Wonen

Zorgverlening PGZ heeft ervaring in het werken met cliënten met autisme en aan autisme gerelateerde problemen. Hun kennis past bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënten die nu op diverse woonlocaties van Heuvelland Zorggroep in Zuid-Limburg wonen. Ook beschikt PGZ kennis op het vlak van Beschermd Wonen en ambulante behandeling en begeleiding. De combinatie van deze expertises was randvoorwaarde om de huidige cliënten maatwerk te kunnen bieden op weg naar een meer zelfstandige plek in de samenleving, aldus de gemeente Maastricht.