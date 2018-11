Koninklijke Visio benoemt interim-topman

De raad van toezicht van Koninklijke Visio heeft Jules de Vet per 1 december 2018 benoemd als waarnemend bestuursvoorzitter. De Vet moet de komende maanden samen met Heleen Griffioen zorgen voor continuïteit in de besturing van Visio.

De interim-aanstelling is nodig vanwege het vertrek van Marten de Bruine, die in oktober opstapte. De Vet is een interim-bestuurder met veel ervaring in eindverantwoordelijke functies in de zorg en de publieke sector. Momenteel is hij interim-bestuurder van het IJsselland Ziekenhuis. Eerder bekleedde hij bestuurlijke en managementfuncties bij Pantar Amsterdam, Primair Huisartsenposten, Groen Hart Ziekenhuis en Star-MDC.