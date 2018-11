Chinese 'babymaker' moet stoppen

De Chinese 'babymaker' He Jiankui, die zelf meldde dat hij ervoor heeft gezorgd dat genetisch gemodificeerde baby's zijn geboren, moet stoppen met zijn onderzoek. Dat heeft het Chinese ministerie van Wetenschappen bepaald.

Het departement noemt de baby's "van buitengewoon afschuwelijke aard''. De wetenschapper zou met de modificatie de Chinese wet hebben overtreden en in strijd met de wetenschappelijke ethiek hebben gehandeld.



He Jiankui oogstte maandag wereldwijd verontwaardiging en afkeuring toen hij de geboorte van de baby's bekendmaakte. "Twee mooie kleine Chinese meisjes genaamd Lulu en Nana zijn een paar weken geleden geboren, huilend en net zo gezond als elke andere baby", had hij via een video op YouTube bekendgemaakt. Hij meldde later trots te zijn op zijn werk en dat de wetenschap meer moet doen om mensen met ziekten te helpen. De Chinese regering gelastte een onderzoek. (ANP)