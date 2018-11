NVZD zoekt voorzitter die scepsis over zorgbestuur kent

De vereniging van bestuurders in de zorg NVZD is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Opvallende functievereiste: de kandidaat moet goed op de hoogte zijn van “de ambivalentie in de samenleving over het vak van de zorgbestuurder”.

De nieuwe voorzitter zal in september volgend jaar de voorzittershamer overnemen van Paul van der Heijden, die dan de maximale zittingstermijn van twee keer drie jaar heeft uitgezeten. Van de nieuwe voorzitter wordt –zo leert de vacaturetekst- verwacht dat hij of zij een “een uitstekende antenne voor bestuurlijke en politieke verhoudingen heeft en het maatschappelijk sentiment goed inschat”. Ook kan de kandidaat spreken “in heldere ‘no nonsense’-taal”.

Draagvlak

De expliciete vermelding van de maatschappelijke reserve ten aanzien van zorgbestuurders komt niet uit de lucht vallen. Hoewel de grootste ophef over de bestuurderssalarissen is weggeëbd wordt de NVZD nog met enige regelmaat met het thema geconfronteerd. Pikant detail: bij het aantreden van zittend voorman Van der Heijden in 2013 was de discussie over de Wet Normering Topinkomens (WNT) op zijn hoogtepunt. De NVZD overweeg destijds een rechtszaak, maar dat was volgens Van der Heijden niet de manier om maatschappelijk draagvlak te verwerven.

Naast een goede maatschappelijke antenne verwacht de NVZD van de nieuwe voorzitter “een onafhankelijke geest”, “een goed gevoel voor integriteitsvraagstukken” en ervaring die hem of haar in staat stelt “met autoriteit en onverdacht te spreken over thematieken die de leden aangaan”.