Fundis benoemt nieuwe voorzitter raad van commissarissen

Renate Westerlaken is per 1 december 2018 aangetreden als voorzitter van de raad van commissarissen van Fundis, netwerkorganisatie voor ouderenzorg en de zorg voor chronisch zieken.

Westerlaken (58 jaar) is in het dagelijks leven directeur-bestuurder van Ronald McDonald Kinderfonds. Eerder was zij onder meer burgemeester van de gemeente Lopik en wethouder namens het CDA in de gemeente Veenendaal met in haar portefeuille onder andere ouderenzorg, volksgezondheid, invoering Wmo en welzijn.

Westerlaken volgt in deze positie Liane den Haan op die na twee termijnen van vier jaar de raad medio december gaat verlaten. De raad van commissarissen van Fundis bestaat verder uit Alice Stäbler, Fons Jurgens, Mart Bekkers en Constant van Schelven. Dezelfde raad functioneert sinds de bestuurlijke fusie met de Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam ook als toezichthouder van deze organisatie en wordt in die hoedanigheid aangevuld met Jaap Tromp.