Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuw bestuurslid voor Verenso

,

Anne Cnossen treedt toe tot het bestuur van Verenso, de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde. De algemene ledenvergadering van Verenso heeft op donderdag 20 november ingestemd met haar benoeming.

Anne Cnossen neemt het stokje over van Jan Lavrijsen. Zijn zittingstermijn loopt dit jaar af. Lavrijsen had de portefeuille ‘wetenschap en opleiding’. Bestuurslid Anne Belonje is bereid gevonden om de overstap van bestuurder ‘kwaliteit’ naar bestuurder ‘wetenschap en opleiding’ te maken. Door haar overstap kwam de portefeuille ‘kwaliteit’ vacant. Die neemt Anne Cnossen over.

Anne Cnossen

Anne Cnossen is sinds 2020 specialist ouderengeneeskunde. Zij is momenteel werkzaam op Wlz-afdelingen en in de eerste lijn. De rol van bestuurder Kwaliteit ziet zij als een uitdagende volgende stap om haar impact te vergroten – zowel voor de beroepsgroep als voor de patiëntenzorg.

Marja Eijkman en Vincent van der Pluym

Tijdens de algemene ledenvergadering werden twee nieuwe leden benoemd in de raad van toezicht van Verenso: Marja Eijkman voor de portefeuille ‘innovatie/HR’ en Vincent van der Pluym voor de portefeuille ‘financiën’. Zij vervangen twee leden van wie de zittingstermijn per 1 december 2025 afloopt.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPersonalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

6:13 Nieuw bestuurslid voor Verenso
17 nov 2025 Möller benoemd als lid raad van toezicht Stichting Sint Anna
14 nov 2025 Nieuwe bestuurder Stichting Zorgorganisatie NIKO
12 nov 2025 ActiZ herbenoemt Anneke Westerlaken als voorzitter
3 nov 2025 Maarten van Mierlo per 1 november nieuwe bestuurder bij Archipel

Interessant voor u

151 Jos de Blok: ‘Conflicten over Buurtzorg waren onvermijdelijk’

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties