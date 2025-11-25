Nieuw bestuurslid voor Verenso

Anne Cnossen treedt toe tot het bestuur van Verenso, de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde. De algemene ledenvergadering van Verenso heeft op donderdag 20 november ingestemd met haar benoeming.

Anne Cnossen neemt het stokje over van Jan Lavrijsen. Zijn zittingstermijn loopt dit jaar af. Lavrijsen had de portefeuille ‘wetenschap en opleiding’. Bestuurslid Anne Belonje is bereid gevonden om de overstap van bestuurder ‘kwaliteit’ naar bestuurder ‘wetenschap en opleiding’ te maken. Door haar overstap kwam de portefeuille ‘kwaliteit’ vacant. Die neemt Anne Cnossen over.

Anne Cnossen

Anne Cnossen is sinds 2020 specialist ouderengeneeskunde. Zij is momenteel werkzaam op Wlz-afdelingen en in de eerste lijn. De rol van bestuurder Kwaliteit ziet zij als een uitdagende volgende stap om haar impact te vergroten – zowel voor de beroepsgroep als voor de patiëntenzorg.

Marja Eijkman en Vincent van der Pluym

Tijdens de algemene ledenvergadering werden twee nieuwe leden benoemd in de raad van toezicht van Verenso: Marja Eijkman voor de portefeuille ‘innovatie/HR’ en Vincent van der Pluym voor de portefeuille ‘financiën’. Zij vervangen twee leden van wie de zittingstermijn per 1 december 2025 afloopt.