Möller benoemd als lid raad van toezicht Stichting Sint Anna

Erik Möller wordt per 1 december 2025 toezichthouder bij ouderenzorgorganisatie Stichting Sint Anna. Hij volgt Sven van Turnhout op die aan het einde van zijn zittingstermijn is gekomen.

Möller heeft ervaring in verandertrajecten en ict- en innovatieprogramma’s in de zorg- en onderwijssector.

Möller: “Vanwege mijn privésituatie met twee hoogbejaarde ouders raakt de ouderenzorg mij persoonlijk. Gezien de enorme uitdagingen van dubbele vergrijzing en steeds krappere arbeidspotentieel en mantelzorgpotentieel zijn we als ouderenzorgsector wel verplicht alles op alles te zetten om effectiever, efficiënter en slimmer te werken. Focus op innovatie van zowel zorg als ondersteunende diensten kunnen daar een belangrijke rol in spelen.”