Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Möller benoemd als lid raad van toezicht Stichting Sint Anna

,

Erik Möller wordt per 1 december 2025 toezichthouder bij ouderenzorgorganisatie Stichting Sint Anna. Hij volgt Sven van Turnhout op die aan het einde van zijn zittingstermijn is gekomen.

Möller heeft ervaring in verandertrajecten en ict- en innovatieprogramma’s in de zorg- en onderwijssector. 

Möller: “Vanwege mijn privésituatie met twee hoogbejaarde ouders raakt de ouderenzorg mij persoonlijk. Gezien de enorme uitdagingen van dubbele vergrijzing en steeds krappere arbeidspotentieel en mantelzorgpotentieel zijn we als ouderenzorgsector wel verplicht alles op alles te zetten om effectiever, efficiënter en slimmer te werken. Focus op innovatie van zowel zorg als ondersteunende diensten kunnen daar een belangrijke rol in spelen.”

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPersonalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:14 Möller benoemd als lid raad van toezicht Stichting Sint Anna
14 nov 2025 Nieuwe bestuurder Stichting Zorgorganisatie NIKO
12 nov 2025 ActiZ herbenoemt Anneke Westerlaken als voorzitter
3 nov 2025 Maarten van Mierlo per 1 november nieuwe bestuurder bij Archipel
31 okt 2025 Bestuurder Poolen maakt overstap van ZorgAccent naar Amstelring

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties