Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe bestuurder Stichting Zorgorganisatie NIKO

,

Stichting Zorgorganisatie NIKO te Alkmaar heeft George Braam benoemd tot nieuwe bestuurder. Hij treedt op 15 januari 2026 in functie en volgt daarmee Jenny Ploeg op, die begin februari met pensioen gaat.

Hij is momenteel werkzaam als senior managing consultant bij Berenschot, waar hij zich richt op organisatieontwikkeling en strategische vraagstukken binnen de ouderenzorg. Eerder vervulde hij onder andere de rol van manager zorg bij Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP).

Samenwerkingen

Braam kent NIKO vanuit eerdere samenwerkingen. “Wat mij bijzonder aanspreekt, is hoe NIKO op een tastbare manier verbinding maakt met de buurt, bijvoorbeeld via buurtactiviteiten en de inzet van de locatie als laagdrempelig wijkpunt” , aldus Braam. “Daarmee laat NIKO zien hoe ouderenzorg in een stedelijke omgeving betekenisvol georganiseerd kan worden.”

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPersonalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:30 Nieuwe bestuurder Stichting Zorgorganisatie NIKO
12 nov 2025 ActiZ herbenoemt Anneke Westerlaken als voorzitter
3 nov 2025 Maarten van Mierlo per 1 november nieuwe bestuurder bij Archipel
31 okt 2025 Bestuurder Poolen maakt overstap van ZorgAccent naar Amstelring
15 okt 2025 Oostinga nieuwe bestuurder van Zorggroep Groningen

Reader Interactions

Reacties