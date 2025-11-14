Nieuwe bestuurder Stichting Zorgorganisatie NIKO

Stichting Zorgorganisatie NIKO te Alkmaar heeft George Braam benoemd tot nieuwe bestuurder. Hij treedt op 15 januari 2026 in functie en volgt daarmee Jenny Ploeg op, die begin februari met pensioen gaat.

Hij is momenteel werkzaam als senior managing consultant bij Berenschot, waar hij zich richt op organisatieontwikkeling en strategische vraagstukken binnen de ouderenzorg. Eerder vervulde hij onder andere de rol van manager zorg bij Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP).

Samenwerkingen

Braam kent NIKO vanuit eerdere samenwerkingen. “Wat mij bijzonder aanspreekt, is hoe NIKO op een tastbare manier verbinding maakt met de buurt, bijvoorbeeld via buurtactiviteiten en de inzet van de locatie als laagdrempelig wijkpunt” , aldus Braam. “Daarmee laat NIKO zien hoe ouderenzorg in een stedelijke omgeving betekenisvol georganiseerd kan worden.”