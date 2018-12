Prisma-bestuurder wordt bestuurslid van VGN

Jac de Bruijn is per 29 november aangesteld als bestuurslid van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De Bruijn blijft bestuurder voor een periode van vier jaar.

Dat meldt Prisma op 14 december. Jac de Bruijn voert de functie uit naast zijn lidmaatschap van de raad van bestuur van Prisma. VGN kiest voor Jac omdat ze het bestuur willen versterken met een bestuurder die zich herkent in het gedachtengoed van de vernieuwing van de vereniging en om die daadwerkelijk door te voeren.

Proactief

"De VGN heeft de kracht om als brancheorganisatie proactief te zijn in de profilering en in het verbeteren van de positie van mensen met een specifieke of bijzondere zorgvraag", zegt De Bruiijn. "Dat is ondenkbaar zonder de kracht van medewerkers en hun positie vanuit goed werkgeverschap. Ik herken dit in de beweging die de VGN de afgelopen jaren maakt. Dat betekent een verhoging van kwaliteit waar ik graag aan bij wil dragen."