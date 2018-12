Trajectum heeft twee nieuwe leden in raad van toezicht

Stichting Trajectum heeft twee nieuwe leden voor de raad van toezicht benoemd: Bert van der Hoek, als voorzitter van de rvt, en Jos Egger.

Dat meldt Trajectum op 18 december. Naast Van der Hoek en Egger bestaat de raad van toezicht uit Peter Smulders, Frans Koenraadt, Karin Stiksma, Wijnand Mulder en Toon Corver.

Trimbos

Bert van der Hoek is per 7 december benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht. Hij volgt Tjalle Hidma op van wie de zittingstermijn afloopt op 1 januari. Van der Hoek is in het dagelijks leven voorzitter van de raad van bestuur van het Trimbos-instituut en heeft ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in het werkgebied van Trajectum.

Neuropsycholoog

Jos Egger neemt de plaats in van Hanna Swaab vanwege het bereiken van haar maximale zittingstermijn op 1 januari. Egger is klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog en hoogleraar Contextuele Neuropsychologie bij het Donders Instituut van de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij hoofd van het Vincent van Gogh TOPGGz Centrum voor Neuropsychiatrie.