Mondriaan krijgt nieuwe bestuurder

,

Esther Peters wordt per 1 juni lid van de raad van bestuur van ggz-organisatie Mondriaan. Ze krijgt de portefeuille bedrijfsvoering.

Peters (1978) werkte bijna acht jaar bij het Maastricht UMC+, waar zij als directeur een betrokken was bij de opbouw van een nieuwe afdeling Integraal Capaciteitsmanagement. Ze rondde recent de bestuurdersopleiding van SIOO (expertisecentrum voor organisatie- en veranderkunde) af en is opgeleid tot registeraccountant. 

Peters begon haar loopbaan bij KPMG. Na bijna tien jaar maakte zij de overstap naar de zorg. Zij was onder meer werkzaam bij het toenmalige Orbis Ziekenhuis en later bij Zuyderland Ziekenhuis in Sittard en Heerlen, waar zij zes jaar de functie van manager Business Control vervulde. 

Uitbreiding raad van bestuur

De portefeuille bedrijfsvoering is een nieuwe portefeuille binnen de raad van bestuur van Mondriaan. Met de komst van Peters groeit de raad van bestuur van twee naar drie leden. Peter Thuis is op 1 maart gestart als bestuurder en zal per 1 juli Jean-Paul Essers opvolgen als voorzitter van de raad van bestuur. Samen met Jeroen Kampkes, bestuurder met de portefeuille zorg, komt er een driekoppige raad van bestuur die vanaf 1 juli onder voorzitterschap staat van Thuis.

Meer over:GgzPersonalia

