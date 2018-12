Pijnstillers Pfizer en Glaxo gaan fuseren en naar de beurs

De farmaceuten GlaxoSmithKline (GSK) en Pfizer brengen hun divisies voor consumentengezondheid bijeen in een nieuw bedrijf. Door de samenvoeging komen onder meer de bekende pijnstillers Advil en Panadol onder één dak.

Het samenwerkingsverband tussen de Britten en Amerikanen moet binnen drie jaar naar de beurs, zo maakten de bedrijven bekend. GSK zet met de krachtenbundeling naar eigen zeggen een grote stap richting de opsplitsing van zichzelf in twee bedrijven, voor respectievelijk farmacie en consumentengezondheid. Onlangs deed de Britse farmaceut al een grote overname in de oncologie, toen het Tesaro uit de Verenigde Staten kocht voor 5,1 miljard dollar.



GSK krijgt 68 procent van het nieuwe bedrijf in handen. Het fusiebedrijf zal een omzet van 12,7 miljard dollar hebben. (ANP)