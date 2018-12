Christelijke zorgaanbieders kiezen nieuwe voorman

De christelijke vereniging van zorgaanbieders Reliëf heeft Henk Prins gekozen als voorzitter. De bestuursvoorzitter van Zorggroep Charim in Veenendaal volgt in deze rol Emile Lohman op, die zeven jaar voorzitter was.

Prins (61) is sinds medio 2017 bestuurslid van de vereniging die zich sterk maakt voor het bevorderen van –zoals Reliëf het zelf noemt- “menslievende zorg in Nederland”. De vereniging, die ruim 100 instellingen en 150 individuele leden telt, ondersteunt ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen en gehandicaptenorganisaties rond de thema's menslievende zorg, zingeving en ethiek.

Onder de paraplu van de Reliëf Beweging houdt de vereniging onder meer congressen en bijeenkomsten, organiseert communities en publiceert boeken. Daarnaast ondersteunt de Reliëf Academie zowel leden als niet-leden met scholing, training, adviezen, coaching en supervisie. Prins wil deze activiteiten een krachtige impuls geven.

CV

Prins heeft een lange staat van dienst in ziekenhuis- en ouderenzorg. Begonnen als ziekenhuisverpleegkundige voerde hij later de directie van diverse verpleeghuizen. Van 2002 tot 2013 was hij lid van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo Zorggroep. In 2013 keerde hij terug naar de ouderenzorg als voorzitter raad van bestuur van Zorggroep Charim, een grote christelijke ouderenzorgaanbieder met vijftien locaties in de regio’s Zeist en Veenendaal.