De Zorggroep completeert raad van bestuur

Nathalie van Breugel (42) per 1 februari 2019 benoemd als lid van de raad van bestuur van De Zorggroep in Venlo. Met de eerdere benoeming van bestuursvoorzitter Marc van Ooijen in augustus, is de raad van bestuur van De Zorggroep hiermee volledig op sterkte.

Van Breugel (42) heeft ervaring in bestuurs- en directiefuncties, recentelijk als medisch directeur bij Huisartsen bij OZL. Zij heeft een brede medische achtergrond, die zij combineert met strategisch inzicht en innovatie als passie. Zo is zij één van de kartrekkers geweest van de proeftuin ‘MijnZorg’. “Ik wil graag mensen samenbrengen en motiveren”, zegt Van Breugel hierover. “Door enthousiasme en volharding kunnen we zo de beste resultaten behalen, ook al gaat het vaak om complexe, innovatieve trajecten.”

De Zorggroep beheert zo’n veertig woon- en zorgcentra in Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast biedt De Zorggroep een ruim assortiment van zorgdiensten aan, zoals Groene Kruis Wijkverpleging, Groene Kruis Ondersteuning Thuis, Groene Kruis Voeding en Dieet en Groene Kruis Ledenorganisatie.