Hemelbestormers: thermotherapie biedt alternatief bij moeilijke tumoren

De zorg wordt wel eens vergeleken met een mammoettanker die maar moeizaam de koers kan verleggen. Toch zijn er steeds meer kleine, lenige initiatieven die zich niet laten hinderen door klemmende regels en moeizame financiering. Nu met de jaarwisseling de tijd van goede voornemens en nieuwe plannen weer is aangebroken krijgen deze 'Hemelbestormers' van Skipr in de gelijknamige miniserie de gelegenheid om zich kort te presenteren.

Paul van den Biggelaar, co-founder en CEO van Sensius

"Door middel van thermotherapie van Sensius hebben patiënten een betere kans op genezing bij de behandeling van radio- en chemotherapie, terwijl de patiënt geen last heeft van aanvullende nadelige effecten. Thermotherapie is de verhitting van een tumor tot ongeveer 43 graden Celsius. Het wordt toegepast in combinatie met radio- of chemotherapie. Deze methode bestaat al langer, maar werd slechts beperkt toegepast omdat de technologie te kort schoot. Onderzoek van professor Gerard van Rhoon en doctor Maarten Paulides in het Erasmus MC Kanker Instituut heeft geresulteerd in een compleet nieuwe benadering die beter klinisch toepasbaar is en veel gunstiger resultaten oplevert dan ooit tevoren. Internationaal is er dan ook veel belangstelling voor de door Erasmus MC ontwikkelde technologie. Sensius zorgt voor de commerciële vertaling zodat het voor veel patiënten beschikbaar kan worden gemaakt. Onze eerste product introductie zal zich richten op hoofd- en hals kanker."

Waarom wordt de zorg beter van Sensius?

"De kans op genezing door toevoeging van thermotherapie aan radio- of chemotherapie stijgt aanzienlijk. Wij verwachten dat als deze behandeling wordt toegevoegd aan de eerste behandeling van tumoren de kans op het terugkeren van de tumor aanzienlijk gaat dalen. Dat is niet alleen winst voor de patiënt, maar het betekent ook dat toevoegen van een behandeling uiteindelijk niet gaat leiden tot hogere kosten in de gezondheidszorg. Thermotherapie geeft bovendien geen aanvullende negatieve zijeffecten voor patiënten. Dit betekent dat op termijn artsen en patiënten samen kunnen afwegen hoe ze de kans op genezing kunnen balanceren met negatieve zijeffecten die ontstaan met radio- en chemotherapie."

Op welk probleem in de zorg is Sensius een antwoord?

"Het perspectief voor patiënten met hoofd- en hals kanker is helemaal niet positief. Een chirurgische ingreep heeft een diepe impact, terwijl radio- en chemotherapie vaak tot zodanig nadelige zijeffecten leiden dat patiënten de therapie niet altijd kunnen volhouden of dat zij daarna blijvend beperkt zijn. Zelfs met goede behandeling is de kans op een terugkerende tumor zeer groot en op dat moment zijn er bijna geen behandelopties meer."

Wat is tot op heden de meest markante ervaring?

"Bij presentatie informeerden we de hoofdarts van een radiotherapeutische kliniek over effecten voor de patiënt en studies die nog moeten plaatsvinden. De arts veegde dat rücksichtslos van tafel: ze gaf aan dat de urgentie voor patiënt met hoofd- en hals kanker heel hoog is omdat de uitkomsten zo slecht zijn. Zodra het apparaat van Sensius beschikbaar was, wil zij er direct mee aan de slag, ongeacht de formaliteit van studies waar anderen om vragen."

Wat is de ambitie voor 2019? Waar staat Sensius initiatief eind 2019?

"We hebben een sterk business plan gemaakt, nu is het zaak dat investeerders zich durven te committeren aan deze belangrijke vooruitgang in de behandeling van kanker. Wij willen in 2019 een investeringsronde veilig stellen die ons in staat stelt om eind 2019 druk bezig te zijn met de productontwikkeling en het voorbereiden van installatie bij verschillende klinieken."