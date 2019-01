Voorzitter raad van toezicht BovenIJ ziekenhuis treedt terug

De voorzitter van de raad van toezicht van het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam, Theo Wiggers, legt zijn functie per 1 januari 2019 neer. Zowel zakelijke als persoonlijke redenen liggen aan dat besluit ten grondslag. Tessa van den Ende is de nieuwe voorzitter vanaf 1 januari 2019, zo laat de organisatie weten.

Wiggers trad op 1 november 2017 toe als lid van de raad van toezicht van het BovenIJ. Daarmee werd hij ook lid van de auditcommissie Financiën.



Wiggers is medisch directeur van Incision en lid van de raad van toezicht van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). Daarnaast is hij jarenlang verbonden geweest aan Universitair Medisch Centrum Groningen als hoogleraar chirurgische oncologie.

"We respecteren het besluit van Theo Wiggers en bedanken hem voor zijn inzet voor het BovenIJ ziekenhuis", aldus vicevoorzitter Jenneke van Dongen namens de overige leden van de raad.