Zorggroep Maas & Waal breidt bestuur uit

Zorggroep Maas & Waal heeft een nieuw lid van de raad van bestuur. Per 7 januari is Saskia Ermers begonnen als bestuurder.

Dat meldt Zorggroep Maas & Waal (ZMW) op 7 januari. Samen met voorzitter Bert van Lingen zal zij de raad van bestuur vormen, waarbij zij met name de zorgportefeuille zal behartigen. Voorheen had ZMW een eenhoofdige raad van bestuur.

Saskia Ermers heeft een zorginhoudelijke achtergrond en een ruime ervaring in de zorg in diverse instellingen en managementfuncties. ZMW biedt wonen en zorg aan ouderen op zes locaties in het Land van Maas en Waal en met een ZMW Thuiszorg- en Behandelteam.