Hoofdredacteur Eric Bassant vertrekt bij Zorgvisie

Eric Bassant gaat Zorgvisie per 1 mei 2019 verlaten. Tot half februari is de hoofdredacteur nog inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitgave. Dat is vandaag bekendgemaakt. Bassant begint een eigen bureau voor mediaprojecten in de zorg.

Zijn vertrek volgt op de samenvoeging van de redacties van Zorgvisie en Skipr. De twee redacties gaan samen om de verschillende managementtitels van uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum beter te kunnen bedienen. Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr, wordt hoofdredacteur van de nieuwe zorgredactie die ook de titels Zorgvisie ICT, Qruxx en Qruxx tech maakt.

"Zorgvisie staat er goed voor. We hebben een nieuwe werkwijze ingevoerd waarbij alle artikelen eerst op de website worden gepubliceerd. Onze congressen trekken veel bezoekers en het magazine heeft een metamorfose ondergaan", aldus Bassant. Hij is bijna 11 jaar hoofdredacteur geweest van de titel. In die periode heeft het magazine zich ontwikkeld tot toonaangevend platform voor beleidsmakers en bestuurders in de zorg.

Uitgever Ruud Koolen is Bassant erkentelijk voor zijn periode als hoofdredacteur: "Op het moment van zijn uitdiensttreding heeft Eric er een groot aantal jaren op zitten als hoofdredacteur van Zorgvisie, eerst bij Reed Business en sinds september 2015 bij Springer Media. Al die jaren heeft hij zijn grote kennis van de gezondheidszorg ten dienste gesteld van de titel, zijn collega's en achtereenvolgende werkgevers." Eerder werkte Bassant bij Zorgverzekeraars Nederland en bij het Financieele Dagblad.

Waar de beide redacties eerst elkaars grootste concurrent waren, zullen ze nu samen de verschillende zorgtitels van BSL gaan maken. "Met de samenvoeging van de twee redacties ontstaat de grootste redactie op het gebied van management, beleid en bestuur in de zorg. Ik ben trots dat ik hier de hoofdredacteur van mag zijn", aldus hoofdredacteur Simon Broersma.