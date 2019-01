ZuidZorg benoemt nieuw lid raad van toezicht

Astrid van der Put (49) treedt per 1 januari 2019 toe tot de raad van toezicht van Stichting ZuidZorg.

In de raad van toezicht van ZuidZorg was een vacature ontstaan doordat Wim de Ruiter na een periode van ruim 5 jaar aftrad. De Ruiter is opgevolgd door de Peter Knuvers, die sinds al enige jaren deel uitmaakt van de raad van toezicht

Van der Put is bestuurder bij Star-shl in Rotterdam en Etten Leur. Eerder heeft zij onder meer gewerkt bij Diagnostiek voor U. In een profit omgeving is zij verbonden geweest aan Ricoh en Nashuatec.