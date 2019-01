Raad van bestuur Ommelander Ziekenhuis stopt na zomer

Op 1 september zullen de voorzitter van de raad van bestuur Albert Koeleman en lid van de raad van bestuur Edwin Smit van het Ommelander Ziekenhuis Groningen aftreden. Koeleman zal met pensioen gaan. Smit gaat zich weer richten op patiƫntenzorg en zijn vak als radioloog in het ziekenhuis.

Dat meldt het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) op 17 januari. De raad van bestuur van het UMCG, waar het OZG sinds 2015 dochter van is, en de raad van commissarissen van het OZG zullen de werving en selectieprocedure voor de opvolging van beide bestuurders starten.

Bestuursvoorzitter

Albert Koeleman heeft sinds 2011 de functie van bestuursvoorzitter vervuld. Onder zijn leiding is het OZG voor honderd procent onderdeel van het UMCG geworden. Daarnaast was hij mede verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda en het financieel op orde brengen van de organisatie. Met de samenwerking met het UMCG en de bouw van het nieuwe ziekenhuis is de ziekenhuiszorg in de regio voor langere tijd verzekerd.

Medische zaken

Edwin Smit was vanaf februari 2012 bestuurslid, met de portefeuille medische zaken. Hij deed dit in deeltijd, naast zijn functie als radioloog. In samenwerking met alle interne stakeholders zijn meerdere veranderingen op het gebied van de medisch specialistische zorg in gang gezet. Zo zijn alle medische specialisten inmiddels in loondienst en is in de interne aansturing de rol van de medisch manager geïntroduceerd. Daarnaast heeft Smit gewerkt aan de intensivering van de samenwerking met specialisten in de regio en de externe verantwoording van de kwaliteit van zorg naar toezichthouders.