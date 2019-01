STZ ziekenhuizen gaan ook BeterDichtbij-app gebruiken

Na de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) gaan ook de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) de BeterDichtbij app invoeren. Met de digitale dienst kunnen patiënten en zorgverleners veilig en makkelijk communiceren op momenten dat het hen zelf het beste uitkomt. Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen is de eerste die BeterDichtbij inzet.

Dat meldt het ziekenhuis op haar website. De BeterDichtbij-app was een initiatief van de 28 SAZ-ziekenhuizen. "De app is geen vervanging, maar een toevoeging aan bestaande communicatiemiddelen", zegt Edwin Maalderink, lid van de raad van bestuur van Gelre ziekenhuizen. "Voor of na een afspraak zitten patiënten vaak met allerlei vragen. Deze worden meestal telefonisch gesteld of uitgesteld tot het volgende ziekenhuisbezoek. Dat kan onnodig zorgen opleveren. Vanaf nu kunnen patiënten deze vragen ook stellen via de BeterDichtbij app. Snel, veilig, makkelijk en een geruststelling voor patiënten: ze kunnen hun vraag op ieder moment kwijt. Handig is ook dat ze de berichten altijd rustig kunnen nalezen."

De vragen worden beantwoord via een beveiligd webplatform. Algemene vragen gaan naar de receptiemedewerkers, medische vragen naar de zorgverleners op dertien poliklinieken. Andere afdelingen zullen snel aansluiten, zegt Maalderink. Via de app kunnen patiënten van Gelre ziekenhuizen ook een digitale samenvatting van hun dossier opvragen.



In Gelre ziekenhuizen maken er nu tweehonderd medewerkers en elfhonderd patiënten gebruik van. Dat is goed voor zo’n vijftienhonderd gesprekken en negenduizend berichten.