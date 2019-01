Patiënt gebaat bij uitleg online labuitslagen

Steeds vaker kunnen patiënten uitslagen van bloedtesten bekijken via een online portaal. Door deze uitslagen te voorzien van uitleg in tekst en beeld krijgt de patiënt meer inzicht in de betekenis ervan. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Met name wanneer patiënten meerdere laboratoriumuitslagen met verschillende uitkomsten tegelijk bekijken, blijkt tekst en uitleg van belang te zijn. “Een beter begrip van de uitslagen zorgt ervoor dat minder patiënten zelf op internet op zoek gaan naar extra informatie, met het risico om op basis van onbetrouwbare informatie verkeerde conclusies te trekken over de eigen gezondheid”, stellen de onderzoekers van het Nivel.

Rol van de huisarts

Bij de vraag aan de patiënten of zij de huisarts zouden bezoeken naar aanleiding van de labuitslagen, is geen verschil aangetroffen tussen de patiëntengroepen met en die zonder ondersteuning. De rol van de huisarts in dezen blijft dus bij beide patiëntengroepen gelijk.