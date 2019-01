Zorgverzekeraar VGZ wil onderzoek naar medicijnentekort

Zorgverzekeraar VGZ wil een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de medicijntekorten in Nederland. Een woordvoerder heeft dat bevestigd naar aanleiding van berichtgeving in Trouw.

Volgens de krant verkopen apothekers in Nederland medicijnen die bestemd zijn voor Nederlandse patiënten aan het buitenland. De apothekers zouden liever niet praten over het onderwerp. Eén apotheker spreekt zelfs van een omerta, de maffiose zwijg­­plicht.



Nederland kampt de laatste tijd geregeld met tekorten aan medicijnen, maar het is niet duidelijk of de verkoop aan het buitenland daarbij een rol speelt. ,,We horen ook verhalen over doosjes medicijnen die opduiken in het buitenland die bestemd zijn voor de Nederlandse markt. We willen daarom een onderzoek of dit daadwerkelijk klopt. Dit moet inzicht geven in de voorraadpositie in Nederland en wat er precies met de medicijnen gebeurt.''



Het zou zijn voorgekomen dat Nederlandse apothekers de anticonceptiepil hebben verkocht aan Duitsland. Maar omdat hier een tekort ontstond moesten de Nederlandse medicijnen worden 'teruggekocht' voor fors hogere bedragen.



VGZ stelt voor dat het onderzoek gedaan wordt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Patiëntenfederatie Nederland schaart zich hier achter. De organisatie noemt de praktijken "te bizar voor woorden''. "Geen rook zonder vuur. Dit verhaal is zo goed gedocumenteerd, het moet wel kloppen", aldus een woordvoerder. "Het gaat om medicijnen die voor de Nederlandse markt bedoeld zijn, die moet je dan niet gaan verhandelen. Zeker niet als er daardoor hier tekorten ontstaan."



Bij apothekersorganisatie KNMP was maandagochtend niemand bereikbaar voor commentaar. (ANP)