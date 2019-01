'Seksuele intimidatie in de zorg mag nooit'

Het seksueel intimideren van zorgmedewerkers door patiënten is ,,volstrekt ontoelaatbaar'', stelt beroepsorganisatie NU'91. Om duidelijker te maken dat dit nooit mag gebeuren zou volgens de zorgvakbond de beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden moeten worden aangescherpt.

Uit onderzoek naar arbeidsomstandigheden door het CBS blijkt dat zorg- en welzijnsmedewerkers meer te maken hebben met ongewenst gedrag van klanten of patiënten dan mensen die in andere sectoren werkzaam zijn. Ruim 52 procent van het zorg- of welzijnspersoneel is een of meerdere keren geconfronteerd met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, pesterijen, geweld of andere onprettige ervaringen tijdens het werk.



Volgens NU91' komt het in alle sectoren van de zorg voor dat medewerkers onder meer betast worden, vragen krijgen om hulp bij masturberen en dat er pornofilms bekeken worden tijdens het katheteriseren. Het gaat volgens de zorgorganisatie zowel om mannelijke als vrouwelijke cliënten. "Seksuele handelingen kunnen nooit onderdeel zijn van het takenpakket van verzorgenden en verpleegkundigen. De vraag op zich al is een belediging voor de professionele zorgverlener", aldus NU'91.

Beleid werkt onvoldoende

Vakbonden CNV en FNV stellen dat het beleid in Nederland tegen geweld en intimidatie onvoldoende werkt of niet bekend is. Ze willen dat Nederland zich achter een internationaal verdrag schaart om ongewenst gedrag op de werkvloer uit te bannen en zijn daarom een petitie gestart.



Volgens de bonden zijn werkgeversorganisaties huiverig voor meer wet- en regelgeving en lijkt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet overtuigd van de noodzaak van een internationaal verdrag.

Maatschappelijk werkers

Volgens het CBS hebben maatschappelijk werkers (54 procent) het meest last van intimiderend gedrag door klanten of patiënten. Daarna volgen gespecialiseerde verpleegkundigen (51 procent) en artsen (50 procent).



Politiemensen en brandweerlieden hebben het vaakst te maken met lichamelijk geweld door mensen van buiten de werkvloer (47 procent). Verpleegkundigen (38 procent) en sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders (33 procent) worden ook geregeld geconfronteerd met fysiek geweld. (ANP)