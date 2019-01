GGz Centraal verkoopt monument aan projectontwikkelaar

GGz Centraal heeft Rijksmonument De Hooge Riet in Ermelo overgedaan aan projectontwikkelaar Heijmans. Eind december werd, na jaren plannen maken, de aankoopovereenkomst getekend.

Dat meldt GGz Centraal op haar website. De instelling is vanwege de veranderingen in de ggz al jaren bezig over de toekomst van het zorgterrein Landgoed Veldwijk, waar De Hooge Riet deel van uitmaakt. GGz Centraal gaat de zorg concentreren in een beperkt deel van het landgoed. Dat biedt ruimte aan de bouw van ongeveer driehonderd woningen in het hele gebied.

Structuurvisie

Samen met de gemeente Ermelo wordt er gezocht naar mogelijkheden voor De Hooge Riet. Het stond sinds 2016 te koop. Heijmans had meteen al aangegeven de intentie te hebben om het verpauperde gebouw te kopen, maar dat was afhankelijk van wat de gemeente Ermelo voor mogelijkheden bood. Er werd een Structuurvisie opgesteld, die uiteindelijk eind 2018 is goedgekeurd. Nu moeten de landschaps- en stedenbouwkundige plannen concreet worden uitgewerkt.

Units

Het is niet bekend wanneer de bouwwerkzaamheden beginnen. Mogelijk wil Heijmans er tachtig woningen of appartementen ontwikkelen. Er komt een appartementengebouw met twintig kleinschalige units voor zorgbehoeftigen of dementerende ouderen. De villa De Boshoek, die ook al enkele jaren leegstaat, zou dan gebruikt kunnen worden voor een zorgechtpaar.