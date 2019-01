Haagse dokters gaan samen verder als Hadoks

Zorggroep ELZAH, Stichting Mobiele Artsenservice Haaglanden (Smash), Stichting Huisartsen Ondersteuning Praktijkorganisatie (SHOP) en een deel van de activiteiten van Huisartsen Kring Haaglanden (HKH) zijn samengevoegd. Zij gaan per 1 januari 2019 verder onder de naam Hadoks. De nieuwe organisatie wordt geleid door bestuursvoorzitter Rob Jansen en Henriëtte Dekkers-Sinke, lid van de raad van bestuur.

Dat meldt Hadoks - Haaglandse dokters, de coöperatieve huisartsenvereniging in de regio Haaglanden - op 28 januari. Door de samenvoeging kan nog beter gewerkt worden aan het versterken en ondersteunen van de huisartsenzorg, de patiëntenzorg en het opleiden van zorgprofessionals. Ruim zevenhonderd huisartsen maken op dit moment al gebruik van één of meer diensten van Hadoks.

Concentratie

De concentratie van de activiteiten stelt Hadoks in staat om alle mogelijkheden voor onderlinge samenwerking volledig te benutten. Zo kunnen de organisaties één aanspreekpunt vormen voor alle partners in de regio, gericht werken aan strategische en inhoudelijke ambities, kennis en middelen optimaal benutten en gezamenlijk afspraken maken over zorg in de regio.

Voor huisartsen, patiënten en samenwerkingspartners blijft veel bij hetzelfde. De komende jaren gaat Hadoks het dienstenpakket uitbreiden. Hadoks wil huisartsen in de regio Haaglanden de best mogelijke ondersteuning bieden zodat zij de zorg voor hun patiënten zo optimaal mogelijk kunnen leveren.

Samenvoeging

Per 1 januari zijn Rob Jansen en Henriëtte Dekkers-Sinke benoemd tot raad van bestuur van Hadoks. Beiden zijn geen onbekende in het Haagse. Jansen is de voormalig bestuursvoorzitter van Smash en Dekkers-Sinke was tot voor kort directeur van de HKH en bestuursvoorzitter van SHOP. "De organisatorische samenvoeging is eindelijk een feit, maar het echte inhoudelijke werk begint nu. We gaan nu stap voor stap onze nieuwe organisatie inrichten en de dienstverlening aan onze klanten verder verbeteren”, zeggen Jansen en Dekkers in een gezamenlijk statement.