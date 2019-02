Jos Aartsen stopt als bestuursvoorzitter UMCG

Jos Aartsen stopt in het vierde kwartaal van 2019 als voorzitter van de raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De concrete datum hangt af van de datum van zijn opvolging, zo maakt de organisatie bekend.

Aartsen vervult de functie van voorzitter raad van bestuur sinds medio 2012. Daaraan voorafgaand was hij vanaf 1 mei 2008 lid van de raad van bestuur. Hij kwam in 1997 als directeur Beleid in dienst van het UMCG.



"Jos Aartsen heeft door zijn verbindende rol binnen het UMCG, door een goede samenwerking met bestuurders in de regio en met andere UMC’s in NFU-verband, zorgverzekeraars en met politiek Den Haag aan veel bestuurlijke dossiers een cruciale bijdrage geleverd", aldus het UMCG.