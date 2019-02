'Digitale beveiliging ziekenhuizen deugt niet'

Het is slecht gesteld met de digitale beveiliging van Nederlandse ziekenhuizen. Dat concludeert cybersecuritybedrijf Cybersprint in een onderzoek, in opdracht van Elsevier Weekblad.

Cybersprint onderzocht in totaal 7258 websites, servers en IP-adressen van de acht academische, de tien grote en de tien kleinste ziekenhuizen. Bij alle ziekenhuizen zijn kwetsbaarheden vastgesteld. Zo was er in een academisch ziekenhuis een babycam niet beveiligd, waardoor pasgeborenen van buitenaf door iedereen konden worden bekeken. Ook draaide bij een academisch ziekenhuis een kwart van de websites op verouderde software. Van de tien grote ziekenhuizen is bij de helft gedateerde software aangetroffen.



"Verouderde software kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van patiëntgegevens. Kwaadwillenden kunnen dan vrij eenvoudig binnendringen", zegt Cynthia Schouten van Cybersprint tegen het weekblad. "Het is een kwestie van een programmaatje downloaden en dit op een website loslaten.'' (ANP)