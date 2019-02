UMCG gaat exoskelet gebruiken bij revalidatie

Het UMCG Centrum voor Revalidatie in Groningen gaat vanaf juni een exoskelet gebruiken bij de revalidatie van patiënten met een gedeeltelijke verlamming. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Daarmee is het UMCG het eerste revalidatiecentrum in het land.

Het exoskelet ondersteunt de loopfunctie van mensen met een verlamming met behulp van een kunststof ‘harnas’, sensoren en een elektromotor. Het revalidatiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen zet het hulpmiddel in voor patiënten met een zogeheten incomplete dwarsleasie. Daarbij is uitzicht op herstel.

Ook rolstoelers met een permanente dwarsleasie kunnen lopen met een exoskelet. Echter, zolang het hulpmiddel niet wordt vergoed door de verzekeraars, ziet het UMCG er het nut niet van in om het ook voor die doelgroep aan te bieden. Na hun training zou hun fysieke vooruitgang weer wegzakken, tenzij ze zelf de aanschaf bekostigen, aldus UMCG in het Dagblad van het Noorden.

Jaarlijks kunnen enkele tientallen patiënten tijdelijk met het exoskelet trainen.