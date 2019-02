Actief Zorg neemt activiteiten failliet Joost Zorgt over

Het Brabantse Actief Zorg heeft overeenstemming bereikt met de curator over de overname van het failliete Joost Zorgt. Begin deze maand werd de Utrechtse thuiszorgorganisatie bankroet verklaard. Door de overname is de continuïteit van zorg zoveel mogelijk geborgd.

Actief Zorg streeft ernaar zoveel mogelijk medewerkers en zorgvragers van Joost Zorgt over te nemen. De organisatie vindt het belangrijk dat mensen kunnen rekenen op de hulp die ze nodig hebben. “Wij streven ernaar dat medewerkers zoveel mogelijk onder dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven werken”, zegt Jacqueline van de Ven, directeur Verpleging & Verzorging. “Hoogstwaarschijnlijk wél onder de naam Actief Zorg.” De transactie moet nog worden goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Actief Zorg was eind vorig jaar ook op het overnamepad. In december nam Actief Zorg het bedrijfsonderdeel Hulp Thuis over van ZuidZorg in Eindhoven. Met de verhuizing van 900 ZuidZorg-medewerkers en hun klanten werd Actief Zorg in één klap de grootste thuishulporganisatie van Brabant. Met de overname van Joost Zorgt wordt Actief Zorg ook in andere delen van Nederland actief, waaronder Utrecht.

Met 3.500 medewerkers zet Actief Zorg zich dagelijks in voor haar ruim 14.000 klanten die thuis hulp, zorg of advies kunnen gebruiken. Actief Zorg wil proberen een bijdrage te leveren aan het geluksgevoel van haar klanten. De ambitie is om de zelfregie van zowel de klanten als medewerkers te vergroten en zo het ‘geluksgevoel’ te vergroten.