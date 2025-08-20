Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nieuwe afdeling CWZ leert patiënten medische handelingen uitvoeren voor thuis

,

Ziekenhuis CWZ heeft een afdeling geopend waar patiënten leren hoe ze zorghandelingen zelf thuis kunnen uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat de ligduur in het ziekenhuis wordt verkort, maar ook dat de thuiszorg minder wordt ingezet.

Voorbeelden van handelingen die patiënten leren zijn: thuis injecteren, steunkousen aan- en uittrekken en antibiotica via het infuus verwisselen.

Bij de afdeling ‘zelfzorg thuis’ werken vaardigheidsinstructeurs die patiënten en mantelzorgers trainen. Soms gebeurt dat individueel of in groepen, zoals bij het ondersteunen in het preoperatief proces.

Thuiszorg ontlasten

Zelfzorg thuis is opgezet om de tekorten aan personeel in de zorg op te vangen. Niet alleen in het ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg. Met de inzet van zelfzorg thuis wordt namelijk de ligduur in het ziekenhuis verkort. Een doel van de afdeling is ook om de thuiszorg te ontlasten, zodat die de zorg kan inzetten waar dat het hardst nodig is.

Afdelingshoofd Bas Donderwinkel: “Neem de handeling waarbij de patiënt wordt aangesloten op een antibiotica-infuus. We zien nu al dat in ruim de helft van de gevallen de patiënt of mantelzorger de handeling zelfstandig uitvoert. Voor de komst van zelfzorg thuis werd er in alle gevallen volledige thuiszorg aangevraagd: de wijkverpleegkundige kwam hiervoor gemiddeld twee weken lang gedurende een uur bij deze patiënten. Deze tijd wordt nu bespaard. Hierdoor is de wijkverpleegkundige beschikbaar voor andere patiënten.”

Vijftien handelingen

De afdeling is eenvoudig begonnen met het aanleren van vier handelingen: subcutaan injecteren, intramusculair injecteren, steunkousen aan- en uittrekken en zorghandelingen rondom een antibiotica-infuus thuis. Inmiddels is het aantal handelingen al uitgebreid naar vijftien.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPersoneelThuiszorgZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10:40 Nieuwe afdeling CWZ leert patiënten medische handelingen uitvoeren voor thuis
30 mei 2025 STMG neemt Vitaal Thuiszorg over
30 jul 2025 Veel animo voor vakantiewerk in de zorg bij zorgorganisatie Samen
23 jul 2025 V&VN blij met steden die verpleegkundigen voorrang geven bij huisvesting
4 jul 2025 De toekomst van de zorg: van instituut naar buurtOpinie

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties