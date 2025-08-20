Nieuwe afdeling CWZ leert patiënten medische handelingen uitvoeren voor thuis

Ziekenhuis CWZ heeft een afdeling geopend waar patiënten leren hoe ze zorghandelingen zelf thuis kunnen uitvoeren. Uit onderzoek blijkt dat de ligduur in het ziekenhuis wordt verkort, maar ook dat de thuiszorg minder wordt ingezet.

Voorbeelden van handelingen die patiënten leren zijn: thuis injecteren, steunkousen aan- en uittrekken en antibiotica via het infuus verwisselen.

Bij de afdeling ‘zelfzorg thuis’ werken vaardigheidsinstructeurs die patiënten en mantelzorgers trainen. Soms gebeurt dat individueel of in groepen, zoals bij het ondersteunen in het preoperatief proces.

Thuiszorg ontlasten

Zelfzorg thuis is opgezet om de tekorten aan personeel in de zorg op te vangen. Niet alleen in het ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg. Met de inzet van zelfzorg thuis wordt namelijk de ligduur in het ziekenhuis verkort. Een doel van de afdeling is ook om de thuiszorg te ontlasten, zodat die de zorg kan inzetten waar dat het hardst nodig is.

Afdelingshoofd Bas Donderwinkel: “Neem de handeling waarbij de patiënt wordt aangesloten op een antibiotica-infuus. We zien nu al dat in ruim de helft van de gevallen de patiënt of mantelzorger de handeling zelfstandig uitvoert. Voor de komst van zelfzorg thuis werd er in alle gevallen volledige thuiszorg aangevraagd: de wijkverpleegkundige kwam hiervoor gemiddeld twee weken lang gedurende een uur bij deze patiënten. Deze tijd wordt nu bespaard. Hierdoor is de wijkverpleegkundige beschikbaar voor andere patiënten.”

Vijftien handelingen

De afdeling is eenvoudig begonnen met het aanleren van vier handelingen: subcutaan injecteren, intramusculair injecteren, steunkousen aan- en uittrekken en zorghandelingen rondom een antibiotica-infuus thuis. Inmiddels is het aantal handelingen al uitgebreid naar vijftien.