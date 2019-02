RSZK benoemt nieuwe voorzitter raad van toezicht

Antoinette Knoet - Michels is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK). Zij volgt John Bergs op, die aftreedt vanwege het aflopen van de zittingstermijn.

Knoet – Michels was tot half 2016 bestuursvoorzitter van het ROC Ter AA in Helmond en heeft zich daarna gericht op interim-management, advies en toezicht. Momenteel is zij lid van de Provinciale Staten Noord-Brabant en toezichthouder in onderwijs, zorg en kinderopvang. Zo is zij onder meer voorzitter van de raad van toezicht bij Daelzicht, een zorgorganisatie in Limburg voor mensen met een verstandelijke beperking, en vice-voorzitter van de raad van toezicht bij Spring Kinderopvang in Limburg/Oost-Brabant.

RSZK is een ouderenzorgorganisatie met woonzorglocaties, revalidatiecentra, zorgboerderijen, hospice, thuiszorg en welzijndiensten in de regio de Kempen, Veldhoven en Waalre.