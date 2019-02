Farmabedrijf trekt rechtszaak tegen Bruins in

Farmaceutisch bedrijf Vertex heeft de rechtszaak ingetrokken die het eerder tegen minister Bruno Bruins (Medische Zorg) had aangespannen. Dat bevestigt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, na berichtgeving van het Financieele Dagblad.

Vertex spande de zaak aan uit onvrede over de manier waarop Nederland de maximumprijs berekende voor Orkambi, een middel tegen taaislijmziekte. Waarom de zaak is ingetrokken, kon een woordvoerder van het College niet zeggen.

Bruins is blij met de beslissing. "Ik vind het goed nieuws dat Vertex tot inkeer is gekomen", aldus Bruins. "Het is natuurlijk ieders goed recht om bezwaar en beroep aan te tekenen, maar ik roep farmaceuten op hun energie te steken in het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en deze tegen redelijke prijs beschikbaar te maken voor de patiënt." (ANP)