Patiënten HagaZiekenhuis revalideren in beleeftuin

Bij het HagaZiekenhuis in Den Haag is deze week een zogenoemde beleeftuin geopend. De tuin biedt patiënten een veilige plek om in de open lucht te revalideren, zo meldt het ziekenhuis.

"Daglicht, buitenlucht en bewegen zijn belangrijke ingrediënten voor herstel", zegt Rogier Poot, fysiotherapeut en initiatiefnemer van de beleeftuin. "De meeste patiënten in het ziekenhuis komen niet buiten. Als je ze wel mee naar buiten neemt, fleuren ze op en zijn ze veel actiever. Bovendien komen ze in de tuin makkelijker in contact met anderen. Ook dat stimuleert het herstel."

De tuin biedt volgens het HagaZiekenhuis een afwisselend landschap met onder meer een wilgentunnel en een schelpenpad. Ook zijn er boomstammen, verhogingen en een brug. "In de tuin liggen sommige obstakels schots en scheef. Daardoor kunnen er allerlei oefeningen worden gedaan. Van heel makkelijk tot zeer complex", aldus Poot. "De tuin is geschikt voor iedereen. Of je nu een poliklinische ingreep hebt gehad of een nieuwe heup hebt gekregen."

De tuin is aangelegd dankzij giften van sponsoren, waaronder het Wellerdieck-de Goede Fonds.