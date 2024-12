Van de Hoef in bestuur Basalt

Jan Dirk van de Hoef treedt per 1 april 2025 toe tot de raad van bestuur van Basalt. Met dertien locaties in Zuid-Holland-Noord is Basalt hét grootste expertisecentrum voor revalidatie in Nederland. Van de Hoef brengt uitgebreide ervaring en expertise mee vanuit de zorgsector, waar hij werkzaam is als themadirecteur bij het Erasmus MC.