ZGAO krijgt betere tarieven van Zilveren Kruis voor complexe patiënten

Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) heeft met Zilveren Kruis specifieke afspraken kunnen maken, onder andere over hogere tarieven, voor de zorg voor een groep complexe Amsterdamse patiënten. Het Amsterdamse ziekenhuis OLVG is hier ook nauw bij betrokken.

Het gaat om een complexe groep patiënten met een veelvoud aan problemen, waaronder dakloosheid, verslaving en andere grootstedelijke problematiek. OLVG is als ziekenhuis middenin de stad vaak de plek waar zij terecht komen bij bijvoorbeeld een breuk of een longontsteking. Na behandeling zou een patiënt zo snel mogelijk naar huis of indien nodig naar een eerstelijnsverblijf of specialistische revalidatieplek moeten kunnen, zodat het dure ziekenhuisbed weer vrijkomt voor een volgende patiënt.

Opname bij ZGAO ligt dan voor de hand, maar de standaardvergoeding die vvt-organisaties krijgen van zorgverzekeraars volstaat niet voor deze doelgroep. Er is dan te weinig geld voor voldoende maatschappelijk werk, begeleiding, de inzet van een psycholoog of om contacten te leggen met de verslavingszorg.

Financiële gevolgen

ZGAO neemt van oudsher deze groep toch op en dit had eerdere jaren grote negatieve financiële gevolgen. Niet alleen het tarief gaf te weinig ruimte, ook de standaardafrekening van verzekeraars op doelmatigheid strookt niet met de zorgvraag van deze cliënten. Want zij verblijven vaak veel langer op de afdeling van een vvt-aanbieder door hun dakloosheid, gebrek aan sociaal netwerk en behoefte aan langere behandeling.

Verantwoordelijkheid

Nu hebben de drie partijen afgesproken dat de tarieven voor deze groep verhoogd worden en dat ZGAO niet meer wordt ‘gestraft’ aan het eind van de rit voor de langere behandelduur van deze specifieke groep mensen. Bestuurder Pien de Jong: “Zilveren Kruis heeft de groep en de speciale aandacht die deze groep nodig heeft, erkend. We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid genomen voor deze groep en dat is goed voor deze Amsterdammers en de stad.”

Bewijs

De betrokkenheid van OLVG is essentieel omdat partijen op deze manier gezamenlijk de patiëntengroep kunnen volgen. ZGAO houdt precies bij hoeveel cliënten uit deze groep worden opgenomen en wat er wordt ingezet, zodat Zilveren Kruis weet wat het effect is van de afspraken. “Bovenal is er nu begrip tussen de partijen”, zegt De Jong.

Doelmatigheid

Zorgverzekeraars letten op de doelmatigheid van zorgaanbieders om te stimuleren dat patiënten en cliënten zo snel mogelijk weer naar huis gaan. Het onbedoelde negatieve effect daarvan kan zijn dat zorgorganisaties liever wegblijven van teveel complexe patiënten.