Bravis verwelkomt nieuwe toezichthouders

Het Bravis ziekenhuis in Roosendaal heeft per 1 februari twee nieuwe toezichthouders benoemd. Het gaat om Annette Baart en Koos Wagensveld.

Baart is werkzaam als gemeentesecretaris/algemene directeur bij de gemeente Woensdrecht. In de raad van toezicht van het Bravis ziekenhuis neemt zij zitting in de commissie Governance en Human Resource.

Wagensveld is werkzaam als lector/professor Financial Control aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ook is hij universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wagensveld neemt zitting in de commissie Bedrijfsvoering en Financiën van de raad van toezicht.