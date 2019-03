Henk Nies doet stap terug bij Vilans

Bestuurder Henk Nies stapt per 1 september uit de raad van bestuur van Vilans. Hij blijft de komende jaren vanuit een directiefunctie betrokken bij de organisatieontwikkeling van de kennisorganisatie.

Nies blijft ook actief in zijn rol als bijzonder Hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als lid van de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland.

"Ik ben in september meer dan 13 jaar bestuurder van Vilans. Ik denk dat de organisatie bestuurlijk meer een afspiegeling moet zijn van de midden-generatie. Het moeten niet de codes zijn van míjn generatie die de richting geven, maar die van de daaropvolgende generatie, waardoor er eerder een eenheid van verleden en toekomst ontstaat. Dat is belangrijk voor Vilans. Ik wil ook een signaal afgeven dat je niet per se op de top van je loopbaan stopt, maar dat je best een stapje opzij kunt doen. Daar moet je het over kunnen hebben en daar moeten we een vorm voor vinden, bij Vilans en elders. Ik vind het belangrijk dat je de kwaliteiten die je hebt, blijft benutten. Ook op een andere plaats en op een andere wijze", aldus Henk Nies.