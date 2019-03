'Spermadonor mag weer terug de anonimiteit in'

Door nieuwe werkafspraken tussen ministerie en klinieken kunnen spermadonoren die eerder hadden aangegeven niet anoniem te hoeven blijven, nu alsnog tóch kiezen voor anonimiteit. Daardoor krijgen donorkinderen ineens niet meer de kans om de naam van de donor te weten te krijgen.

Dat bevestigt de Stichting Donorkind naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur. Het actualiteitenprogramma zegt een interne brief in handen te hebben waarin dat staat. Volgens voorzitter Ties van der Meer van de stichting zijn al zeker tien donorkinderen bekend waarvan de ouders destijds de verzekering hadden gekregen dat de spermadonor zijn naam wel bekend wilde maken, maar die daar nu op terug is gekomen. Dat kan dankzij die nieuwe afspraken. “Die ouders hebben destijds heel bewust gekozen voor een donor die uiteindelijk bekend wilde zijn bij het gezin. Nu is ze toch de keuze weer voorgelegd en hebben die donoren toch weer gekozen voor anonimiteit. En het kind weet uiteindelijk niet wie de donor was."

Wet

Een wet uit 2004 moest ervoor zorgen dat mannen niet meer anoniem hun zaad konden doneren. Nu blijkt dat donoren die voor 2004 als 'bekend' geregistreerd stonden, er alsnog voor kunnen kiezen om anoniem te blijven. Van der Meer: “Klinieken zijn niet zo voor bekendheid, en minister De Jonge van volksgezondheid vindt volgens ons ook dat een donor altijd anoniem moet kunnen zijn als hij dat wil. Maar die wet uit 2004 is heel duidelijk: geen anonimiteit meer."

Dupe

De stichting vindt dat de minister nu iets heeft afgesproken met de klinieken dat in feite “de wet breekt". “En daar zijn donorkinderen van wie de ouders destijds bewust een keuze hebben gemaakt voor bekendheid van de donor de dupe van." (ANP)