Nieuwe secretaris raad van bestuur VieCuri

Per 11 maart start Martine Deetman als nieuwe secretaris raad van bestuur van VieCuri Medisch Centrum.

Dat meldt VieCuri op 6 maart. Martine Deetman werkt op dit moment in een soortgelijke functie als bestuurssecretaris bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Daarvoor werkte ze bij verzekeraar VGZ en was daar als corporate secretaris eindverantwoordelijk voor het Bestuurssecretariaat en Juridische zaken. Martine Deetman volgt André Wijnen op, die bestuurssecretaris wordt bij zorgorganisatie Sevagram in Zuid-Limburg.



Ankie van Rossum, bestuursvoorzitter van VieCuri: "Martine Deetman heeft veel ervaring op het gebied van zorg. Ze kent de wereld zowel vanuit het perspectief van de verzekeraar als het ziekenhuis. In deze tijd, waarin we ons voorbereiden op het fusietraject met Laurentius Ziekenhuis Roermond, kunnen we die expertise heel goed gebruiken. We hebben er alle vertrouwen in dat Martine mooie dingen met en bij VieCuri kan bereiken."