Zorginvesteerder Gilde Healthcare haalt 200 miljoen op

Gilde Healthcare, een Nederlandse investeerder die zich richt op de zorgsector, heeft 200 miljoen euro opgehaald voor een nieuw fonds dat gaat investeren in zorgbedrijven. Een deel van het bedrag werd opgehaald bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), dat inmiddels zo’n 80 miljoen euro heeft belegd in Gilde Healthcare-fondsen.

Het nieuwe fonds gaat zich richten op zorgverleners, leveranciers van medische producten en dienstverleners in de Benelux en de Duitstalige landen. PFZW belegt in totaal 30 miljoen euro in het fonds. "Als Nederlands pensioenfonds van de sector zorg en welzijn beleggen we graag in de zorg", zegt Peter Borgdorff, directeur PFZW. "Zeker als het beleggingen zijn die het werk van onze deelnemers verlicht of efficiënter maakt."

Gilde Healthcare heeft inmiddels meer dan 1 miljard euro aangetrokken voor investeringen in de zorgsector. Het investeerde eerder onder meer in Fysius Rugexperts, een onderneming die mensen met chronische rugklachten helpt. het bedrijf groeide de afgelopen jaren uit tot de grootste gespecialiseerde fysiotherapieaanbieder met 29 vestigingen en meer dan 175 werknemers. Een andere investering betreft Mercachem|Syncom, een onderneming die farmaceutische bedrijven ondersteunt bij het ontwikkelen van geneesmiddelen. In 2018 nam Gilde deel in Performation, een softwarebedrijf dat rapportages mogelijk maakt die medisch specialisten en bestuurders van ziekenhuizen gebruiken om slimmer en efficiënter werken.

PFZW belegde eerder 21 miljoen euro en 29 miljoen euro in fondsen van Gilde Healthcare.