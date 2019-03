De rechter in Zutphen heeft op 12 maart de thuiszorgorganisatie Ozonzorg failliet verklaard. Het faillissement was aangevraagd door het pensioenfonds en de Belastingdienst.

Dat meldt dagblad de Gelderlander op 13 maart. Ozonzorg is een thuiszorgorganisatie voor allochtonen in Ulft, gemeente Oude IJsselstreek. Het biedt ook dagbesteding aan in Gendringen.

Doordraaien

Bij Ozonzorg werken ongeveer dertig mensen. Die blijven voorlopig aan het werk. Curator David Vrijbergen kan nog niks zeggen over een doorstart of een overname. De rechter heeft bepaald dat Ozonzorg voorlopig mag blijven doordraaien om tijd te hebben om de cliënten over te plaatsen naar andere zorginstellingen.



Ozonzorg werd in februari en juni vorig jaar door de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) op de vingers getikt, omdat de zorg onder de maat was.