Last onder dwangsom voor Résidence Het Witte Huis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Artemis Groep, locatie Résidence Het Witte Huis in het Gelderse Zetten een last onder dwangsom opgelegd. De locatie voldoet nog niet aan de eerder opgelegde aanwijzing.

Het Witte Huis in Zetten verleent zorg aan maximaal 26 mensen met dementie. De locatie kreeg in september 2018 een aanwijzing. Er waren onder meer tekortkomingen geconstateerd in de thema’s cliëntdossiers, vrijheidsbeperking en medicatieveiligheid. Het Witte Huis kreeg vier maanden de tijd om te verbeteren.

Tijdens een inspectiebezoek in januari zag de inspectie dat Het Witte Huis nog onvoldoende had verbeterd. Daarom legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. De dwangsom bedraagt 2.000 euro per twee weken dat Het Witte Huis niet voldoet, met een maximum van 16.000 euro. Als Het Witte Huis binnen vier weken alsnog aan de aanwijzing voldoet, wordt de dwangsom niet geïnd.